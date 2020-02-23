İdlib şehidi törenle memleketine gönderildi
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İdlib şehidi törenle memleketine gönderildi

SURİYE'nin İdlib şehrinde, rejim güçlerinin bombalı saldırısında şehit düşen Tank Sözleşmeli Er Mecit Demir, memleketine uğurlandı.

23.02.2020 00:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:23
İdlib şehidi törenle memleketine gönderildi

SURİYE'nin şehrinde, rejim güçlerinin bombalı saldırısında şehit düşen Tank Sözleşmeli Er Mecit Demir, memleketine uğurlandı.

İdlib'de, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit düşen tankçı sözleşmeli Er Mecit Demir, Hatay Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi. Şehit Demir, törenle toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
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