İdlib şehidi törenle memleketine gönderildi
SURİYE'nin İdlib şehrinde, rejim güçlerinin bombalı saldırısında şehit düşen Tank Sözleşmeli Er Mecit Demir, memleketine uğurlandı.
SURİYE'nin İdlib şehrinde, rejim güçlerinin bombalı saldırısında şehit düşen Tank Sözleşmeli Er Mecit Demir, memleketine uğurlandı.
İdlib'de, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit düşen tankçı sözleşmeli Er Mecit Demir, Hatay Havalimanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi. Şehit Demir, törenle toprağa verilecek.