İdlib şehidi Teğmen Tatar'ın naaşı Elazığ'da getirildi
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İdlib şehidi Teğmen Tatar'ın naaşı Elazığ'da getirildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Canbert Tatar'ın naaşı helikopter ile Elazığ'a getirildi.

İdlib şehidi Teğmen Tatar'ın naaşı Elazığ'da getirildi
27.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:25

Suriye'nin İdlib bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Canbert Tatar'ın naaşı helikopter ile Elazığ'a getirildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde yola önceden döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi nedeniyle Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar, şehit düştü. Şehidin babası Çetin ile annesi Suna Tatar'ın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Bozağaç Köyü'nde annesinin baba evinde olduğu öğrenilmesi üzerine ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi.Aile, Elazığ'a helikopterle getirildi.Ardından Şehit Tatar'ın naaşı da helikopter ile akşam saatlerinde Elazığ 8.Kolordu Komutanlığına getirildi.Şehidin naaşını Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8.Kolordu Komutanı korgeneral Osman Erbaş ve ailesi karşıladı.

Şehit teğmen Tatar'ın naaşının yarın Garnizon Şehitliği'nde düzenlenecek törenle defin edileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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