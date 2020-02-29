İdlib şehidi Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı
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İdlib şehidi Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı Şehit yakınları Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması SAMSUN - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı.

29.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:51
İdlib şehidi Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı

Şehit yakınları

Cenaze namazı kılınması

Cenazenin omuzlara alınması SAMSUN - 'nin kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İdlib şehidi Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı
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