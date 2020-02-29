İdlib şehidi Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin naaşı Şehit yakınları Cenaze namazı kılınması Cenazenin omuzlara alınması SAMSUN - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı.
29.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:51
Şehidin naaşı
Şehit yakınları
Cenaze namazı kılınması
Cenazenin omuzlara alınması SAMSUN - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA