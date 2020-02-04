İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
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İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejiminin hain saldırısında şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, Gaziantep'te dualarla son yolculuğuna uğurlanıyorSuriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü...

04.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:38
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

'nin kentinde Suriye rejiminin hain saldırısında şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler, 'te dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor


Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler için Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan Nakıboğlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınıyor.


Cenazeye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, şehidin yakınları ve sevenleri katılıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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