İDLİB ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı (21), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne dün teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, tören için memleketi Akbez Mahallesi'ndeki merkez camiye getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, İsmet Tokdemir, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende, şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen şehit Turgay Abacı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılanlar, tekbir getirip, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.