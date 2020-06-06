İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib bölgesinde ambulansa yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
06.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:55

Suriye'nin İdlib bölgesinde ambulansa yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Onbaşı Erkan Zengin, zırhlı ambulansa yapılan hain saldırı sonucu 25 yaşında şehit düştü. Samsun nüfusuna kayıtlı şehidin acı haberi dün akşam Aşağıavdan Mahallesi'ndeki baba evine ulaştırıldı. Şehidin naaşı bugün 10.15'te askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Cenaze işlemlerinin ardından şehidin naaşı Büyük Cami'ye götürüldü.

Büyük Cami'de yüzlerce kişi şehidi karşıladı. Şehidin annesi Feriha ve babası Rahmi Zengin ile kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Şehit Zengin'ın naaşı Aşağıavdan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehidin cenaze namazına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yard. Dr. M. Selim Bağlı, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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