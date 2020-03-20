İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Güncel

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde radikal terörist unsurlarca gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş, dualar ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

20.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:07
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde radikal terörist unsurlarca gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş, dualar ve tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze töreninde, korona virüs salgını nedeniyle tedbirler en üst seviyede uygulanırken, cenazeye katılanlara maske dağıtıldı.

Suriye'nin İdlib kentine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı çerçevesinde Muhanbal bölgesi meskun mahal girişinde radikal terörist unsurlarca yapılan roketatarlı saldırıda şehit düşen Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş'ın (28) ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, karayolu ile Elbistan'a getirildi. Şehidin naaşını taşıyan cenaze aracına, ilçe girişinden itibaren polis ve jandarma araçları sirenlerini çalarak eşlik etti. Şehidin naaşı, Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı. Baba Muhyi ve anne Selamet Taş ile şehidin kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Burada alınan helalliğin ardından şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracı, törenin yapılacağı Hocazade Camii yanındaki alana geldi. Baba Muhyi Taş, Vali Vahdettin Özkan tarafından teselli edildi. İl Müftüsü Celal Sürgeç, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlardan saf tutarken mutlaka aralarında boşluk bırakmalarını istedi. Törene katılanlara maske dağıtılırken, ayrıca el dezenfektanı ile de tedbir alındı.

Buradaki törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından alınarak namazın kılınacağı alana götürüldü. Burada ilk olarak şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı namaz öncesinde helallik alındı. Namazın ardından şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Şehidin naaşı, Hocazade Mezarlığı'na kadar dualar ve tekbirler eşliğinde götürülerek buradaki şehitliğe defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye yükseldi. Haberler
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye yükseldi.
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi Haberler
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Konuşma metninde yer alan 'korona' ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haberler
İran'da can kayıpları sürüyor! Son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Meral Akşener Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Tom Hanks Seda Akgül Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Metin Oktay Bülent Uygun Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 14:13:19. #1.15#
title