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İdlib şehidi son kez baba ocağında

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İdlib şehidi son kez baba ocağında

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde teröristlerin askeri araca düzenlediği tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, son kez baba ocağına getirilerek helallik alındı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde teröristlerin askeri araca düzenlediği tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, son kez baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Suriye'nin İdlib kentinde komando personellerinin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, memleketi Kayseri'ye getirildi. Protokol tarafından karşılanan şehidin naaşı, daha sonra Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi.

Burada şehidin yakınları gözyaşı dökerken, son kez helallik alındı. - KAYSERİ

İdlib şehidi son kez baba ocağında

İdlib şehidi son kez baba ocağında

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Haber: İdlib şehidi son kez baba ocağında - Haberler
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