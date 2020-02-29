İdlib şehidi Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin son yolculuğuna uğurlandı

29.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:01

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ambulansla babaevine getirildi.

Anne Arzu Şahin, "Sarı kuzum" diyerek ağlarken baba Mehmet şehidin eşi Nuray, kardeşleri Gökhan, Murat, İrem ve Havva Şahin ise tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin 2 yaşındaki kızı Yasemin de helallik alınırken babasının tabutu başında yer aldı.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı belediye önüne getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Süleyman Şahin'in öz geçmişi okundu.

Şehidin babası Mehmet Şahin törende taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı şehidin namazına yetişemeyen vatandaşlar için tekrar kılındı.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ve helallik almasının ardından Şahin'in naaşı Dinar Asri Mezarlığındaki şehitlikte defnedildi.

Törene, şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA