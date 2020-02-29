İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi Samsun'a getirildi
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İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi Samsun'a getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

29.02.2020 03:20 | Son Güncelleme: 29.02.2020 03:54
İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi Samsun'a getirildi

Suriye'nin kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in cenazesi, memleketi 'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Pekel'in cenazesi, annesi Menşure Gürdal, dayısı Vehbi Gürdal ile şehidin yakınlarıyla, Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, siyasiler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vali Kaymak, havalimanında şehidin ailesini ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi bugün Büyük Camisi'nde öğle namazını müteakip Canik ilçesi Düvecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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