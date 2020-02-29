İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan son yolculuğu uğurlandı

29.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:58

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 25 yaşındaki şehit Mehmet Orhan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yeni Mezarlık'ta bulunan şehitliğe getirildi.

Törene katılanlar, şehidin babası Ahmet ve annesi Elif Orhan ile kardeşlerine taziyelerini iletti.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Orhan'ın naaşı, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.

Kaynak: AA