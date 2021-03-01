İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz Develi ilçesinde mezarı başında anıldı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz, ölümün birinci yılında memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde anıldı.

Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehit Taşöz, şehadetinin birinci yılında, Develi Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe protokolü ve meclis üyelerinin katılımıyla mezarı başında dualarla anıldı.

Kaymakam Duru, şehitliğin en yüksek mertebe olduğunu belirterek, "Rabbim Ali Taşöz kardeşime ve tüm şehitlerimize rahmet etsin. Bizlere düşen ise şehitlerimizin uğrunda can verdikleri değerlere sıkı sıkıya sarılmaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Cabbar ise kahraman Mehmetçiğin ülkenin bekası için gerek içeride gerekse sınır dışında kararlılıkla mücadeleye devam ettiğini vurgulayarak, "Geçen sene İdlip'de yaşanan hava saldırısında şehit olan 33 kahraman Mehmetçiğimizden hemşehrimiz Ali Taşöz'ü bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum." şeklinde konuştu.

Anma programında, şehidin yakınları tarafından okunan 20 bin hatim ve 15 bin Yasin-i Şerif'in duası yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya