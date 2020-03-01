İdlib şehidi Piyade Onbaşı Çankaya son yolculuğuna uğurlandı

01.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:32

İdlib'de Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Piyade Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan protokol üyeleri, şehidin babası Mehmet Çankaya, annesi Kezban Erdemir ve kardeşlerine taziyelerini sundular.



Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit için helallik istedi. Erbaş, "Rabbim şehidimize ve tüm şühedamıza rahmet eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki; 'Allah yolunda şehit olanlara ölü demeyin. Bizzat onlar diridirler ama siz anlamazsınız.' Diri olduğuna inandığımız Halil Çankaya kardeşimiz inşallah peygamberimizin komşusu olacaktır" dedi.



Şehidin tabutunu devlet erkanı omuzladı



Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu devlet erkanı omuzladı. Bir süre omuzlarda taşınan tabut top arabasına konuldu. Top arabasının geçişi sırasında şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehit Çankaya'nın naaşı toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA