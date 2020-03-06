İdlib şehidi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

06.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:51

Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sözleşmeli Er Enes Kaya, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'de rejimin saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Enes Kaya için Bahaeddin Nakıpoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde bir astsubay, safta duran şehidin kardeşi Mustafa'nın ayakkabı bağcıklarını bağladı. Şehidin annesi Döne ve Süleyman Kaya yakınları tarafından teselli edildi. Eşinin üniformasını giyerek törene katılan şehit eşi Zeliha Kaya, al bayrakla sarılı tabuta dokunarak eşini son yolculuğuna uğurladı. Şehit Kaya, öğle namazını müteakip Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak, CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA