İdlib şehidi Elibol için mevlit okutuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İdlib şehidi Elibol için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İdlib şehidi Elibol için mevlit okutuldu

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için mevlit programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için mevlit programı düzenlendi.

27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol için Öğretmenevi'nde Mevlid-i Şerif programı yapıldı. Programda ilçe Vaizi Ferhat Maden ve imam hatipler tarafından Yasin-i Şerif ve ilahiler okundu.

Programa Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askeri erkan, Halk Eğitim Müdürü Ersin İleri, siyasi parti başkanları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

İdlib şehidi Elibol için mevlit okutuldu

İdlib şehidi Elibol için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Hisarcık, Samsun, İdlib, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title