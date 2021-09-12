İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel
İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı (21), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

SURİYE'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı (21), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne dün teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, tören için memleketi Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki merkez camiye getirildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, İsmet Tokdemir, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.Törende şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olduğu belirtilen şehit Abacı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kılıçdede Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılanlar tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.


İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri
Kahreden haberi MSB verdi! Yaralı askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit düştü

Kahreden haberi MSB verdi! Yaralı askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit düştü

 Son dakika haberi: MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Son dakika haberi: MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

 'Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et' diye dua etti, 5 yıl sonra şehit oldu

"Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et" diye dua etti, 5 yıl sonra şehit oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Özcan Ertuğrul Gazi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kaan Yıldırım Ece Üner Müge Anlı Seda Sayan
Spor Marcao Okan Buruk Burak Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İdlib şehidi Abacı, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 15:57:09. #1.17#