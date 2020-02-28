İdlib saldırısı: Rusya konsolosluğu önünde protesto: 'Katil Rusya, katil Putin'
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İdlib saldırısı: Rusya konsolosluğu önünde protesto: 'Katil Rusya, katil Putin'

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İdlib'deki saldırıyı protesto etti.

28.02.2020 03:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:34
İdlib saldırısı: Rusya konsolosluğu önünde protesto: 'Katil Rusya, katil Putin'

'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, 'deki saldırıyı protesto etti.


Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın", "Katil Rusya, katil Putin", "Katil Putin hesap verecek", "Şehitlerin hesabı sorulacak", "Suriye Rusya'ya mezar olacak" sloganları attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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