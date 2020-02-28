İdlib neden önemli? Türkiye'nin eli ne kadar güçlü?
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İdlib neden önemli? Türkiye'nin eli ne kadar güçlü?

İdlib neden önemli?

28.02.2020 03:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:34
İdlib neden önemli? Türkiye'nin eli ne kadar güçlü?

, son yıllarda , ve arasında diplomatik görüşmelerin en önemli başlığı haline geldi. İdlib 9 yıldır devam eden Suriye iç savaşı ve bölgedeki güç mücadelesinin sonucunu belirleyebilecek olduğu için son derece kritik bir şehir.


Astana mutabakatı ile çatışmasız alan haline getirilen şehir Esad'ı devirmek isteyen tüm muhalif grupların ve de radikal örgütlerin son kale olarak çekildiği yer haline geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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