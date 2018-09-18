İdlib Mutabakatına Dünyadan Tepkiler: 'Suriye Terörist Artıklarından Temizlenecek'

Türkiye ve Rusya'nın İdlib konusunda dün vardığı mutabakat, genellikle olumlu tepkiler aldı.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Twitter'da İngilizce yaptığı paylaşımda "Ankara ve Şam'a ziyaretlerim sırasında yoğun ve sorumluluk sahibi bir diplomasi yürüttük. Ardından Tahran'daki İran-Rusya-Türkiye zirvesi ve şimdi de Soçi'deki görüşme İdlib'de savaştan kaçınırken radikal teröre karşı sert bir kararlılık içerme konusunda başarılı. Diplomasi işe yarıyor" dedi.

https://twitter.com/JZarif/status/1041893143950635009

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Rusya ve Türkiye'nin devlet başkanlarının İdlib konusunun çözümü için vardıkları anlaşma Suriye'yi terörist artıklarından temizlemek için önemli bir adım" dedi.

Suriye'nin sorunlarına siyasi çözüm getirilmesi için yardıma ihtiyaç olduğunu belirten Kasımi, "Bu anlaşma Suriye'de barışı sağlama ve ülkedeki terörist grupların varlığını sonlandırma imkanı sağlıyor" diye konuştu.

Kasımi İran'ın dış politikada önceliklerinin de "şiddet ve kanı durdurmak, bölgeyi teröristlerden arındırmak" olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İnsani felaketin engellenmesine katkı sağlayan her şey iyidir" dedi. Maas, Türkiye ile Rusya'nın Soçi'de vardığı mutabakatın uygulamaya geçmesinin önemli olduğunu söylerken, Suriye'de daha önce varılan anlaşmaların kalıcı bir çözüm sağlamadığını hatırlattı.

Maas geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Berlin'de İdlib konusunu görüşmüştü.



AB: Beklentimiz sivillerin ve altyapının korunması

Mutabakata Avrupa Birliği'nden de olumlu yorumlar geldi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası/ Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Sözcüsü Maja Kocijancic "Beklentimiz Türkiye ve Rusya tarafından varılan anlaşmanın sivilleri ve altyapıyı korurken insani yardımların da aksamamasını sağlaması" dedi.

Anadolu Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan adını açıklamak istemeyen bir sözcünün "Umarız İdlib'deki ateşkes kalıcı olur" dediğini aktardı.

Ajansa göre kaynak "Hem Başkan Trump hem de Devlet Başkanı Putin'in Vietnam'da altını çizdiği şey şudur: (Suriye'deki) Bu çatışmanın askeri bir çözümü yoktur. Tüm taraflar askeri saldırılarını geri çevirmek ve enerjilerini Suriye'de kalıcı siyasi bir çözüme harcamak için bu anı değerlendirmelidir" dedi.

AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatına ilişkin, "ABD Suriye'de şiddetin azaltılmasına, engelsiz bir şekilde insani yardımların girişine, DEAŞ ve diğer teröristlerin yenilmesi ile güvenli bir siyasi çözüme yönelik her ilerlemeyi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.