İdlib Mutabakatı sonrası ilk Türkiye-Rusya ortak kara devriyesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 Mart'ta imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus ortak kara devriyesi yapıldı.
15.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 6 Mart'ta imzalanan İdlib mutabakatı kapsamında, İdlib'deki M4 karayolunda birinci Türk-Rus ortak kara devriyesi yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com