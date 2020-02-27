İdlib: Milli Savunma Bakanlığı, 2 Türk askerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini...
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
27.02.2020 00:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:40
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib eyaletinde düzenlenen bir hava saldırısı sonucu 2 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada hava saldırısı sonucu 2 Türk askerinin de yaralandığı duyuruldu.