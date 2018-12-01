İdlib'le İlgili Farklı Adımlar Atmalıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Arjantin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, "Atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için geldiği Arjantin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye ile ilgili daha çok adım atılması gerektiğine dikkat çekerek, "Atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum" dedi. Erdoğan, "G20 marjında bir araya gelmek beni son derece mutlu etti. Bu ara hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. Bizler görüşürken arkadaşlarımız bir araya geldiler" ifadesini kullandı. Putin, Erdoğan'a Suriye konusundaki hassasiyeti için müteşekkir olduğunun altını çizerek, "İstanbul'da yaptığımız son görüşmeden sonra, hala çözülmesi gereken meselelere dair çözümler üretildiği için teşekkür ederim. Türkiye dış politikasının bağımsızlığını ve bir ortak olarak güvenilirliğini bir kez daha doğruladı" diye konuştu.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)