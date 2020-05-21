İdlib kırsalındaki Suriyelilere gıda yardımı Eskişehir Günışığı ve Sahil Özgürlük Sandalı derneklerince Suriye'nin İdlib kırsalında gıda yardımları ulaştırıldı.

Eskişehir Günışığı ve Sahil Özgürlük Sandalı derneklerince Suriye'nin İdlib kırsalında gıda yardımları ulaştırıldı.

Eskişehir Günışığı Derneğince hazırlanan 4 bin koli kuru gıda ve temizlik malzemesi ile 15 ton un Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine getirildi.

Yardımlar, Türkiye sınırı karşısındaki çadırlarda kalan ailelere dağıtılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Sahil Özgürlük Sandalı Derneğinden yapılan açıklamada da İdlib kırsalındaki ailelere iftar için günlük sıcak yemek ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kesilen 25 küçükbaş kurbanlığın da çadırlarda kalan ailelere dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA