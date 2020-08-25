- İdlib kırsalındaki sivillere günlük 50 bin ekmek dağıtılıyor
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- İdlib kırsalındaki sivillere günlük 50 bin ekmek dağıtılıyor

- İdlib kırsalındaki sivillere günlük 50 bin ekmek dağıtılıyor Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib kenti kırsalında yaşayan sivillere her gün 50 bin adet ekmek dağıtılıyor.

25.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:04

- İdlib kırsalındaki sivillere günlük 50 bin ekmek dağıtılıyor

İDLİB - Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib kenti kırsalında yaşayan sivillere her gün 50 bin adet ekmek dağıtılıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile İnsan Charity kurumu işbirliği ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin fon desteği ile Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki Maaret Mısrin, Harbenuş ve Killi bölgelerinde bulunan sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere her gün 50 bin adet ekmek dağıtılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, bölgedeki ekmek krizini giderebilmek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Tosun, İnsan Charity kurumu ile ortak bir dağıtım organizasyonu oluşturulduğunu anlatarak, "İdlib kırsalındaki Sarmada bölgesinde bulunan fırınımızda haftanın 6 günü ekmek üretiyoruz. Günlük olarak pişirdiğimiz 50 bin adet Suriye ekmeğini İdlib'e bağlı olan Maaret Mısrin, Harbenuş ve Killi bölgelerindeki sivillere dağıtıyoruz. Bu dağıtımlarımızdan yaklaşık 20 bin sivil istifade ediyor. 1 yıl boyunca sürecek bu yardım organizasyonu için ihtiyaç duyulan fon ihtiyacı Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından karşılandı. Desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekmeklerin savaş mağduru sivillerin damak tadına uygun olarak hazırlandığını belirten Selim Tosun, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye genelinde dağıtmış olduğumuz ekmeklerimizin özelliği bölge halkının damak tadına uygun olarak hazırlanması ve savaş ortamında 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde paketlenmesidir. İnsan Charity kurumu işbirliğiyle ürettiğimiz 50 bin ekmeğin haricinde vakfımız tarafından Suriye genelinde her gün 500 bini aşkın ekmek dağıtımı yapılıyor" şeklinde konuştu.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke genelinde gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.

- İdlib kırsalındaki sivillere günlük 50 bin ekmek dağıtılıyor

Kaynak: İHA

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