İdlib kırsalına çadır, gıda ve kıyafet yardımı
AFAD, Türk Kızılayı ve Adana Dosteller Derneğince İdlib kırsalında 12 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
18.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:10
AFAD, Türk Kızılayı ve Adana Dosteller Derneğince İdlib kırsalında 12 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Çeşitli illerden temin edilen, içerisinde çadır, un, ekmek, kuru gıda, hijyen seti ve giyeceklerin yer aldığı yardımlar Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine getirildi.
Sınırdan Suriye'ye gönderilen yardımlar, İdlib kırsalında çadırlarda kalan ailelere dağıtıldı.
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Kaynak: AA