İdlib kırsalına 7 tır ramazan yardımı Çeşitli dernekler tarafından hazırlanan 7 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildi.

Çeşitli dernekler tarafından hazırlanan 7 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib bölgesine gönderildi.

Adana Dosteller Derneği, Almanya Umut Derneği, Gönüllüler Biseg, Kutup Yıldızı Derneği ve Can Veren Eller Derneği tarafından hazırlanan yardımlar, Suriye'ye ulaştırılmak üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine geldi.

İçerisinde 26 ton içme suyu, 25 ton un, ramazan gıda paketleri ve ayakkabıların olduğu yardım malzemeleri sınırdan Suriye tarafına gönderildi.

Yardım malzemelerinin Türkiye sınırı karşısındaki çadırlarda yaşayan İdlibli ailelere dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA