İdlib kırsalına 5 tır insani yardım gönderildi
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İdlib kırsalına 5 tır insani yardım gönderildi

İdlib kırsalına 5 tır insani yardım gönderildi
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye'deki bazı dernek ve hayırseverler tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye'deki bazı dernek ve hayırseverler tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Farklı illerden yola çıkan tırlar, Hatay'ın Yayladağı ilçesine geldi.

İçerisinde su, ekmek, un ve kuru gıdanın bulunduğu 5 tır, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktaya sevk edildi.

Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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