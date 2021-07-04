İdlib kırsalına 5 tır insani yardım gönderildi
Türkiye'deki bazı dernek ve hayırseverler tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Türkiye'deki bazı dernek ve hayırseverler tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Farklı illerden yola çıkan tırlar, Hatay'ın Yayladağı ilçesine geldi.
İçerisinde su, ekmek, un ve kuru gıdanın bulunduğu 5 tır, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktaya sevk edildi.
Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, İdlib kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu