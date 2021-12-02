İdlib kırsalına 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

HATAY (AA) - Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib bölgesi kırsalına 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca hazırlanan 4 tır yardım malzemesi Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına getirildi.

İçerisinde un, kuru gıda ve kışlık kıyafetlerin olduğu yardımlar, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktadan Suriye araçlarına yüklendi.

Yardımların Türkiye sınırı yakınlarında çadırlarda kalan ailelere dağıtılacağı öğrenildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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