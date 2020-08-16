İdlib kırsalına 4 tır insani yardım İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli derneklerce Suriye'nin İdlib bölgesine 4 tır gıda malzemesi gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli derneklerce Suriye'nin İdlib bölgesine 4 tır gıda malzemesi gönderildi.

Türkiye'deki bazı yardım kuruluşları ve İHH İnsani Yardım Vakfınca hazırlanan yardım malzemeleri, Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine getirildi.

İçinde un, su ve kuru gıdanın yer aldığı malzemeler, sınırdan Suriye tarafına teslim edildi.

Malzemelerin, bölgede çadırlarda kalan ailelere dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: AA