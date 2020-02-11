: İdlib için yardım kampanyası başlatıldı

11.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:26

Mardin'de sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu koordinesinde "İdlib'e Acil Yardım" adı ile başlatılan kampanya kapsamında Artuklu'da 2, Kızıltepe'de bir noktada gıda kolisi, çadır, halı, hasır, çizme, mont, un, hijyen paketi ve nakdi yardımlar kabul ediliyor.

MÜSİAD Mardin Şubesinde bir araya gelen platform üyeleri adına açıklama yapan platform sözcüsü Ahmet Ceylan, İdlib'te bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

"Bu bombardıman altında binlerce insan can havliyle yollara düşmüş, Türkiye sınırının güneyine yığılmıştır. Kış aylarının çetin geçmesi nedeniyle sivil halkın durumu tam bir drama dönüşmüştür. Müslüman Suriye halkı İdlib'te bombardıman altında iken Mardin halkı olarak duyarsız kalmamız mümkün değildir." diyen Ceylan, platform olarak halkın desteği ile İdlib'deki mağdurlara yardım etmeyi vicdani açıdan borç olarak gördüklerini aktardı.

Ceylan, "İnşallah hep beraber bunun gereğini yapacağız. Bunun için halkımızdan başta para yardımı olmak üzere gıda, giyecek, battaniye, yatak gibi ayni yardım talebinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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