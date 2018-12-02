İdlib'i Kızılay Yaşatıyor

Suriye iç savaşında kimyasal saldırıların yoğunlukta yaşandığı ve büyük tahribatın olduğu İdlib kentinde, Türk Kızılayı'nın insani yardımları sürüyor. Yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kızılay son olarak İdlib kentinde anaokulu, terzihane ve mutfak açılışı gerçekleştirdi.

Açılış kurdelelerini kesen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık terzihane açılışı sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün aslında açılışını gerçekleştirdiğimiz bu terzihanemiz, terzi atölyemiz. Bu atölyemizde Suriyeli hanım kardeşlerimiz, terziliği öğrenecekler, biz onlara kumaş ve iplik vereceğiz, onlar bunu kendilerine elbise yapacaklar. Daha sonra onlardan biz bunu satın alacağız ve kamplarda ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtacağız. Tezgah böyle dönmeye başladıktan sonra, onlar para kazandıktan sonra, onlar kendi işlerini kuracaklar, kuramayanları alacağız" dedi.

"Beldede Kızılay sayesinde eğitim yeniden başlıyor"

Anaokulu açılışında konuşan anaokulu öğretmeni Fatma El Mustafa, gönüllü olarak bu işe talip olduklarını söyledi. Yaşanan kimyasal saldırılarının ardından yoğunlukta göç yaşandığını söyleyen Fatma El Mustafa, "Kimyasal saldırıdan sonra bir sürü göç oldu. Göç olayından sonra tabi ki öğrenci azalması oldu. Okullar halen devam etmekte ve halen açık vaziyette ama okula gidecek öğrenciler tamamen azaldı. Kızılay sayesinde bu anaokulu açıldı. ve biz bu işe özellikle talip olduk, yardımcı olabilmek için" açıklamalarında bulundu.

"Han Şeyhun'da bombardıman sesleri hiçbir zaman susmuyor"

Yeni açılan terzihanede çalışan şehit annesi Ayşe İbrahim, Han Şeyhun beldesinde çocukların bombardıman olaylarından olumsuz yönde etkilendiklerini söyledi. Çok sayıda şehit verdiklerini ve bunlardan birinin oğlu olduğunu söyleyen Ayşe İbrahim, "Benim oğlum şehit oldu. Han Şeyhun'da durum o kadar kötü ki, bombardıman hiçbir zaman susmuyor. Çocuklarımız okula giderken bombardıman üstünde, dönerken bombardıman üstünde. Hatta ve hatta yatarken bile rüyalarında bombardıman geçiyor. Çocuklar hangi ruh haliyle yaşıyor, artık siz anlayın. Biz kadınlar olarak çok şehit verdik. Şehitlerimizin bütün kadınları dul kaldı, bu durum çok kötü, inşallah iyi olacak. Dul bir kadının başkalarından para istemesi gerçekten çok ağır bir şey, isteyemeyiz. Sağ olsun, Türk Kızılayı bu imkanları bize verdi. Bu atölyenin açılışıyla birlikte, biz kendimize ve şehit eşlerine iş imkanı bulabiliyoruz. Bulduğumuz iş imkanlarıyla kadınlarımızın ellerine bir nebzede olsa para geçecektir. O aldıkları paralarla kendi hayatlarını geçindirmeye çalışacaklar" dedi. - HATAY