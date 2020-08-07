İdlib halkından liderleri öldürülen aşirete destek protestosu Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler tarafından Arap Akeydat aşireti liderlerinin öldürülmesinin ardından halk, aşirete destek protestosu düzenledi.

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler tarafından Arap Akeydat aşireti liderlerinin öldürülmesinin ardından halk, aşirete destek protestosu düzenledi.

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Aşiret Konseyi öncülüğünde halk tarafından Arap Akeydat aşiretine destek amacıyla protesto gerçekleştirildi. Protesto sırasında halk, Deyr Ez Zor kentinde YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülen aşiret liderinin önemli bir lider olduğunu vurgulayarak söz konusu saldırıyı kınadı. Protesto sırasında Suriye'nin diğer aşiretleri de Arap Akeydat aşiretine yaşadıkları zor durum nedeniyle tam destek verdiklerini dile getirdi.

Arap Akeydat aşireti liderleri Şeyh Mutasher Al-Hafel ve Şeyh İbrahim Al-Hafel, YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü. Saldırı sonrası halk ile YPG/PKK'lı teröristler arasında tansiyon yükseldi. Deyr Ez Zor kentinde halk ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma çıkmış, çatışmada 5 sivil ile 4 terörist yaralanmıştı. - İDLİB

Kaynak: İHA