: İdlib Gerilimi Gaziantepliler'e Nasıl Yansıyor?

02.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:48

Türk ordusunun İdlib'de son günlerde ağır kayıplar vermesinin ardından özellikle sınır illerinde yaşayan vatandaşlar endişeli. VOA Türkçe olarak 700 bin Suriyeli'nin yaşadığı Gaziantep'te hem mültecilere hem de Gaziantep halkına İdlib'de yaşanan olayları ve her geçen gün artan gerilimi sorduk

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