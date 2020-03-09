İdlib gazisini duygulandıran karşılama
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İdlib gazisini duygulandıran karşılama - Haberler
İdlib

İdlib gazisini duygulandıran karşılama

İdlib gazisini duygulandıran karşılama İdlib Gazisi: "Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız" Kesilen kurbanın kanı alnına sürülen İdlib Gazisine baba ocağında duygulandıran karşılama Bahar Kalkanı Harekatında İdlib'te Gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, "Biz Osmanlı torunuyuz.

09.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:40
İdlib gazisini duygulandıran karşılama

İdlib gazisini duygulandıran karşılama

İdlib Gazisi: "Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız"

Kesilen kurbanın kanı alnına sürülen İdlib Gazisine baba ocağında duygulandıran karşılama

ADIYAMAN - Bahar Kalkanı Harekatında İdlib'te Gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, "Biz Osmanlı torunuyuz. Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarınca yapılan bombalı saldırıda binanın enkazı altında kalarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, tedavisinin ardından memlekete Adıyaman'ın Besni ilçesine getirildi.

Bir hafta önce yaralanan ve Hatay Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Gazi Yasin Topal, Türk Bayrakları ile donatılmış araç konvoyuyla karşılandı.

Baba Ocağında geldiğinde kesilen kurbanın kanı alnına sürülen Gazi Yasin Topal'ı vatandaşlar alkışlar ile karşıladı.

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hacı Aslan, kalabalığa seslenerek, "Yasin Topal kardeşimiz gazimizdir, aslan parçasıdır. Emperyalist güçler hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaktır. Allah esirgesin" dedi.

Kendisi için düzenlenen karşılama töreni nedeniyle duygulanan Gazi Yasin Topal, dinleyenleri gururlandıran ve bir o kadar da duygulandıran bir konuşma yaptı.

"Yaralanacağız, şehit olacağı ama yıkılmayacağız"

Osmanlı torunu olduğunu ve bu devletin yıkılamayacağını vurgulayan Yasin Topal, "Hepiniz hakkınızı helal edin. Beni duygulandırdınız. Buraya gelmeden önce böyle bir karşılamanın olacağını tahmin etmiyordum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Osmanlı torunuyuz. Kolay kolay yıkılmayız. Yaralanacağız, şehit olacağız. Ama yıkılmayacağız. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Gazinin Babası Atif Topal ise, "Burada bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bizi mutlu ettiniz. Oğlum Yasin Topal, Bahar Kalkanı Harekatında yaralanıp gazi oldu ve tedavisinin ardından çok şükür evimize geldi. Allah bütün askerlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Gazi Yasin Topal'ın patlamada 5 arkadaşı ile birlikte enkaz altında kalarak yaralandığı, kaburgası ile kolunda kırık olduğu öğrenildi.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
İdlib gazisini duygulandıran karşılama

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İdlib gazisini duygulandıran karşılama

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'İsraf' dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor Haber
"İsraf" dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı Haber
AB, sınıra yığılan sığınmacılarla ilgili ilk hamlesini yaptı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar Haber
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Muhterem Nur Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Podolski Gökhan Gönül Bülent Uygun Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: İdlib gazisini duygulandıran karşılama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 23:55:22. #1.14#