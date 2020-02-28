İdlib gazisi uzman çavuş: Görevime devam edeceğim
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İdlib gazisi uzman çavuş: Görevime devam edeceğim

SURİYE'nin İdlib kentinde 33 silah arkadaşının şehit oluduğu hava saldırısında yaralanan Kozanlı Uzman Çavuş Zafer Ayhan, sosyal medya hesabından "En kısa sürede iyileşip, görevime devam edeceğim" diye paylaştığı fotoğrafı duygulandırdı.

28.02.2020 23:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:25
İdlib gazisi uzman çavuş: Görevime devam edeceğim

SURİYE'nin kentinde 33 silah arkadaşının şehit oluduğu hava saldırısında yaralanan Kozanlı Uzman Çavuş Zafer Ayhan, sosyal medya hesabından "En kısa sürede iyileşip, görevime devam edeceğim" diye paylaştığı fotoğrafı duygulandırdı. 

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve İdlib'deki rejim saldırısında 33 arkadaşı şehit olan, kendisi ise yaralan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, Hatay'da tedaviye alındı. Tedavi gördüğü hastane odasından fotoğrafını paylaşan Ayhan, şu ifadelere yer verdi: "Allah'a şükür kırıklar ile atlattık. Değerli abilerim, ablalarım, silah arkadaşlarım, herkese tek tek dönüş yapamıyorum, durumum malum. Anlayışınız, düşünceniz için teşekkür ediyorum. En kısa sürede iyileşip görevime devam edeceğim inşallah."


Kaynak: DHA

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