İdlib gazisi Uzman Çavuş Ertemiz: Ambulansı bile vurabilecek kadar haince saldırdılar SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz (24), "Her zaman olduğu gibi yaralıyı almaya gelen ambulansı bile vurabilecek kadar haince ve kahpece saldırdılar" dedi.

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz (24), "Her zaman olduğu gibi yaralıyı almaya gelen ambulansı bile vurabilecek kadar haince ve kahpece saldırdılar" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65'inci Mekanize Piyade Komando Tugayı emrinde olan ve 7 aydır Suriye'de görev yapan Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, geçen 27 Şubat'ta, 34 askerin şehit olduğu rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında sağ bacağından yaralandı. Ertemiz, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine döndü. Halen tedavisi devam eden Ertemiz, saldırı gününü anlattı.

Rejim unsurlarının hiç beklemedikleri bir anda haince saldırdığını ifade eden Ertemiz, yaralı taşıyan ambulansların bile saldırıda hedef olarak görüldüğünü söyledi. İki bölüğün intikal halindeyken saldırının meydana geldiğini anlatan Ertemiz, "İdlib görevini haber aldığım zaman ben izindeydim. Komutanlarım Hatay'a gelmem gerektiğini söyledi. 'Çok şükür, bize de oraya gitmek nasıp oldu' dedim. Hatay'daki birliğime katıldım. Arkadaşlarım ve komutanlarımla birlikte bir aileydik. Bu ailenin içinde hiçbir zaman rütbe ayrımı yapmadık. Komutanlarımla, devrelerimle ağabey, kardeştik. 27 Şubat'ta düşman yine haince saldırdı" dedi.'AKŞAMA KADAR TOPÇU ATEŞİ DEVAM ETTİ'Hava saldırısının ardından topçu ateşine maruz kaldıklarını belirten Ertemiz, "Peşine topçu atışları başladı. Şehitler, yaralılar verdik. Çok şükür ne şehidimizi bıraktık, ne de yaralımızı bıraktık. Ama akşama kadar topçu atışları devam etti. Bizden sonra diğer taburlara da atışlar aynen devam etti. Ama çok şükür yine vatanımız, milletimiz dimdik ayakta. Yıldırmadı çok şükür, milletimiz duaları yanımızdaydı, Allah korudu. Her zaman olduğu gibi yaralıyı almaya gelen ambulansı bile vurabilecek kadar haince ve kahpece saldırdılar" diye konuştu.'TEKRAR GÖREVİME DÖNECEĞİM'

Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, iyileşip, tekrar göreve dönmek istediğini belirterek, "Ben silah arkadaşlarımın beni çok güzel bir yerde beklediklerini biliyorum. Şimdi ayrıldık ama cennette kavuşacağız. Beni orada bekliyorlar. Ben de onların yanına gitmek için tekrar görevime döneceğim. İyileşmeme, tekrar o üniformayı giymeme ve vatanım için mücadele etmeme çok az bir zaman kaldı" ifadelerini kullandı.

- Kbilecik

Kaynak: DHA