: İdlib gazisi Hanözü'ne THY uçağında sürpriz doğum günü kutlaması

07.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:12

Türk Hava Yolları (THY) kabin ve kokpit ekibi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'nün doğum gününü yolcularla birlikte uçakta kutladı.

Saldırıda bacağı ve kolundan yararlanmasının ardından İstanbul'daki bir hastanede tedavi olan Hanözü, bir süre önce taburcu edildi.

İyileşmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan THY'ye ait tarifeli uçakla memleketi Erzincan'a hareket eden Hanözü'ne kabin ekipleri ve pilotlar tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Hanözü'nün doğum günü pilot tarafından yapılan anonsla kutlandı. Yolcular, anonsun ardından Hanözü'yü hep birlikte alkışladı.

Sürpriz kutlama karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hanözü, THY ekibine teşekkür etti.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada birçok vatandaş tarafından da paylaşıldı.

Kaynak: AA

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