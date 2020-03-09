İdlib Gazisi baba evine geldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İdlib Gazisi baba evine geldi - Haber
Gemerek, İdlib, Güncel

İdlib Gazisi baba evine geldi

İdlib Gazisi baba evine geldi İdlib'te yürütülen harekatta Gazi olan Gemerekli Uzman Çavuş Onur Arı Gemerek'te bulunan evine geldi.

09.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:20
İdlib Gazisi baba evine geldi

İdlib Gazisi baba evine geldi

SİVAS - İdlib'te yürütülen harekatta Gazi olan Gemerekli Uzman Çavuş Onur Arı Gemerek'te bulunan evine geldi.

İdlib'te yürütülen harekat sırasında rejin unsurlarının düzenledikleri bir saldırısı sonucu 9 asker yaralanmış 1 askerde şehit olmuştu. Yaralılar arasında bulunan Uzman Çavuş Onur Arı baba evine geldi. Yaralı Arı'yı, baba evinde; Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Gemerek İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Acar, Gemerek Polis Merkezi Amir Vekili Hüseyin Baba Gazi Osman Paşa Mahalle Muhtarı Öcal Durmuş ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Cengiz Nayman, İdlib'te kahramanca mücadele eden Uzman Çavuş Onur Arı'ya teşekkür ederek biran önce sağlığına kavuşmasını diledi.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
İdlib Gazisi baba evine geldi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İdlib Gazisi baba evine geldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Berkay Şahin Şahan Gökbakar
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: İdlib Gazisi baba evine geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:52:19. #1.15#