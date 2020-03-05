İdlib'e zırhlı araç sevkiyatı
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İdlib'e zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

05.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:45
İdlib'e zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

'nin farklı bölgelerinden gönderilen zırhı araç olan kirpiler geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesinden geçerek 'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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