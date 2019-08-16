İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor

16.08.2019 19:21

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında, en az 2 sivil yaşamını yitirdi, 23 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçilerinin, Han Şeyhun ve Eriha ilçeleri, Bıdama beldesi, Marrıthırme, Hiş, Rekaya ve Gadfa köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne, kara ve hava saldırıları sürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava saldırıları sonucu Eriha ilçesinde 1, Hiş köyünde 1 olmak üzere toplam 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 23 sivilin yaralandığını söyledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da, Lazkiye'nin Kebine, İdlib'in Teri, Secne ve Rekaya köylerine saldırı düzenledi.

Kaynak: AA