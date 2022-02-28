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İdlib'e yakacak ve gıda yardımı gönderildi

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
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İdlib'e yakacak ve gıda yardımı gönderildi

Suriye'nin İdlib bölgesine, sivil toplum kuruluşlarınca yakacak ve gıda yardımında bulunuldu.

ESKİŞEHİR (AA) - Suriye'nin İdlib bölgesine, sivil toplum kuruluşlarınca yakacak ve gıda yardımında bulunuldu.

Adana Dosteller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Eskişehir Gün Işığı Derneği tarafından hazırlanan yardımlar, Suriye'ye gönderilmek üzere Yayladağı ilçesine getirildi.

İçerisinde 145 ton odun, 50 ton un ve 20 ton yemeklik yağ bulunan yardım malzemeleri, sınırda insani yardımların geçişi için açılan noktaya ulaştırıldı.

Burada Suriye'den gelen araçlara yüklenen yardımlar, çadırlarda kalan ailelere gönderildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Eskişehir, Suriye, Adana, İdlib, Güncel, Haberler

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