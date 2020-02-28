İdlib'e sevkıyatlar sürüyor
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » İdlib'e sevkıyatlar sürüyor - Haber

İdlib'e sevkıyatlar sürüyor

TSK'nın İdlib'e asker sevkıyatı yoğun şekilde devam ediyor.

28.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:36
İdlib'e sevkıyatlar sürüyor

'nın 'e asker sevkıyatı yoğun şekilde devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik sevkıyatlarına devam ediyor. İdlib'de hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından yoğunlaşan sevkıyatlarda, mühimmat ve malzeme taşıyan 17 araç Gaziantep'in İslahiye ilçesinden istikametine ilerledi. Geniş güvenlik tedbirleri arasında ilerleyen konvoyun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: İdlib'e sevkıyatlar sürüyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler