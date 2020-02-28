İdlib'e sevkıyatlar sürüyor
TSK'nın İdlib'e asker sevkıyatı yoğun şekilde devam ediyor.
TSK'nın İdlib'e asker sevkıyatı yoğun şekilde devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik sevkıyatlarına devam ediyor. İdlib'de hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından yoğunlaşan sevkıyatlarda, mühimmat ve malzeme taşıyan 17 araç Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Hatay istikametine ilerledi. Geniş güvenlik tedbirleri arasında ilerleyen konvoyun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA