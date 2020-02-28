İdlib'e sevkıyatlar sürüyor
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İdlib'e sevkıyatlar sürüyor

GAZİANTEP(İHA) – TSK'nın İdlib'e asker sevkıyatı yoğun şekilde devam ediyor.

28.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:35
İdlib'e sevkıyatlar sürüyor

GAZİANTEP(İHA) – 'nın 'e asker sevkıyatı yoğun şekilde devam ediyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik sevkıyatlarına devam ediyor. İdlib'de hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından yoğunlaşan sevkıyatlarda, mühimmat ve malzeme taşıyan 17 araç 'in İslahiye ilçesinden Hatay istikametine ilerledi. Geniş güvenlik tedbirleri arasında ilerleyen konvoyun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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