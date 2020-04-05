İdlib'e kirpi sevkiyatı
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İdlib, Hatay, TSK

İdlib'e kirpi sevkiyatı

İdlib'e kirpi sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi sürüyor.

05.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:04
İdlib'e kirpi sevkiyatı

İdlib'e kirpi sevkiyatı

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi sürüyor.

Kirpi olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geçti.

Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.

İdlib'e kirpi sevkiyatı

Kaynak: İHA

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İdlib'e kirpi sevkiyatı
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