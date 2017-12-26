İdlib'e Hava Saldırısı: En Az 5 Ölü

Suriye'nin İdlib ve Hama illerine rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybetti.



Suriye'nin İdlib ve Hama illerine rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıların İdlib'te Temaniye, Huveyni, Hamdaniye, Ebu Dail, Museyrife, Cercenez, El Abd, Han Şeyhun bölgeleri, Sincar beldesinde bulunan Rasm El Abıd Mezret Almahatta, Zeytuniye köyleri ile Hama'nın kuzeyindeki Latamne, Malula, Cenine, Meslıhiye, Latamne'ye düzenlendiği kaydedildi. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. - İDLİB