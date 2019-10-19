- İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü

- İdlib'e Hava Saldırısı: 2 Ölü

- İdlib'e hava saldırısı: 2 ölüİDLİB - Suriye'de Esad rejimine ait uçakların İdlib'in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

19.10.2019 14:01

- İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü

İDLİB - Suriye'de Esad rejimine ait uçakların İdlib'in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de rejim uçakları İdlib kırsalındaki Taftanaz kasabasına hava saldırıları düzenledi. Saldırıda bir kadın ile kocasının hayatını kaybettiği, 5 sivilin yaralandığı açıklandı. Suriye'de Esad rejimine bağlı uçakların 15 hava saldırısı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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