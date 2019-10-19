İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü
Suriye'de Esad rejimine ait uçakların İdlib'in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'de Esad rejimine ait uçakların İdlib'in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'de rejim uçakları İdlib kırsalındaki Taftanaz kasabasına hava saldırıları düzenledi. Saldırıda bir kadın ile kocasının hayatını kaybettiği, 5 sivilin yaralandığı açıklandı. Suriye'de Esad rejimine bağlı uçakların 15 hava saldırısı gerçekleştirdiği öğrenildi. - İDLİB