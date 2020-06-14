- İdlib'e hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı - İdlib'e hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

- İdlib'e hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentine hava saldırı düzenlendi. Saldırıda yoldan geçen bir aracın isabet alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralı kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA