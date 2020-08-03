İdlib'e hava saldırıları: 3 ölü
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İdlib'e hava saldırıları: 3 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 7 sivil yaralandı.

İdlib'e hava saldırıları: 3 ölü
03.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:13

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 7 sivil yaralandı.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu hava saldırılarında Binniş beldesinde 3 sivil öldü, en az 7 sivil yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri, bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı.

Ateşkes, 6 Mart'ta yürürlüğe girdi. Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen ateşkese büyük ölçüde uyuluyor.

Kaynak: AA

Manşet

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