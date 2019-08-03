İdlib'e gönderilen 1 tır dolusu un dualarla yola çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 1 tır dolusu un, Suriye'nin İdlib kentine dualarla gönderildi.

Tavşanlı Belediyesi ile Hayrat Vakfi iş birliğinde düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 1 tır dolusu un Suriye'nin İdlib kentine gönderildi. 8 yılı geçen Suriye iç savaşında 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türk milleti 3 milyondan fazla insana huzur ve güven verirken, 13 milyondan fazla insan sağlık ve gıda yardımı bekliyor.

Bu kapsamda İdlib şehrinde yardım bekleyen Türkmenler için bu sene ikinci bir kampanya düzenlendi. Tavşanlı Belediyesi ve Hayrat Vakfı Şubat ayında 3 tır gıda ve yaşam malzemesi göndermişti. Gelen talep doğrultusunda 1 tır da un temin edilerek bugün dualarla yola çıktı.

Kadirşinas Tavşanlı halkının bu tür yardım kampanyalara daima destek verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Güler, Hayrat Vakfı Temsilcisi Ercüment Yıldırım ve vakıf yetkilileriyle ilçe halkına teşekkür etti.

Yardım tırı yola çıkmadan önce düzenlenen dua programına, Belediye Başkan Yardımcıları Naci Erarslan ve İsmail Aka ile Hayrat Vakfı üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA